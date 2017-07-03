لإضراب سائقي "البداري".. الدفع بأتوبيسات لنقل الركاب بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

دفعت إدارة مواقف أسيوط، بأتوبيسات لنقل راكبي مركز البداري، اليوم الاثنين، بعد أن دخل السائقون في إضراب عن العمل، وامتنعوا عن نقل الركاب من وإلى المركز، احتجاجًا على التعريفة الجديدة التي حددت بـ4 جنيهات ونصف، بعد أن كانت 4 جنيهات فقط.

وطالب السائقون، برفع التعريفة إلى 5 جنيهات، بسبب المسافة البعيدة عن المركز، ومحافظة أسيوط حيث تقدر بـ40 كيلو متر.

وأرجع السائقون المضربون اعتراضهم إلى أن التعريفة الجديدة ظالمة للسائقين، وأصحاب السيارات، حيث أن هناك مراكز وسيارات زادت نفس الزيادة في الوقت الذي بلغت فيه المسافة ربع المسافة، مثل مركز أبنوب مثلًا، فالمسافة 10 كيلو مترات، وبالرغم من ذلك فالزيادة نصف جنيه فقط، واشتكى السائقون من زيادة أسعار الزيت ومستلزمات السيارات وقطع الغيار.

ومن ناحيتها، نسقت إدارة المواقف، مع إدارة مرور أسيوط، للدفع بنحو 30 أتوبيسًا لنقل الركاب حلًا للأزمة.

وتحرر محاضر ضد سائقي السيارات المضربة عن نقل الركاب، لاتخاذ الإجراءات القانونية.