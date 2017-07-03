محافظ الدقهلية: إنشاء مترو الأنفاق حلمًا كبيرًا نسعي لتحقيقه

الدقهلية - رامي القناوي:

أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، أن تنفيذ مشروع مترو الأنفاق بمدينة المنصورة "حلم كبير" يراود أبناء المحافظة لسنوات طويلة، مشيرًا إلى سعيه الدائم لإحياء هذا الحلم واتخاذ الخطوات الجادة لتحقيقه.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، بوفد الملحق التجاري الفرنسي، والمهندس طارق أبو الوفا، نائب وزير النقل ورئيس هيئة الأنفاق المصرية، وعدد من ممثلي الشركات الفرنسية العاملة بمجال المرور ووسائل النقل لدراسة إنشاء مشروع مترو للأنفاق داخل مدينة المنصورة.

وتطلع "الشعراوي" خلال اللقاء، تنفيذ المشروع بمشاركة الجانب الفرنسي، لما يتميز به من قدرات في مجال مترو الأنفاق وحل الأزمة المرورية بشكل جذري بعد انتهاء كل الدراسات، مؤكدًا أن تنفيذه في المنصورة سيكون نقلة حضارية لجميع محافظات الدلتا باعتباره من أول المشروعات التي تنفذ خارج القاهرة.

من جهته أكد رئيس هيئة الأنفاق المصرية بوزارة النقل، أن المنصورة من المدن التي تحتاج إلى حلول للمشكلات المرورية التي تعانى منها، مضيفًا أن هيئة الأنفاق لديها اهتمام كبير بالمدينة.

وأضاف أن هيئه الأنفاق تتطلع إلى المساندة والدعم لمشروع مترو الأنفاق بالمنصورة سواء من ناحية الدراسات والإجراءات والتمويل، من خلال القروض الميسرة والتنفيذ بالتعاون مع الهيئة والوزارة ومحافظة الدقهلية.

فيما أكد أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن تنفيذ هذا المشروع بالمنصورة يمثل نقلة نوعية بمحافظة الدقهلية، مشيرًا إلى أن مدينة المنصورة تحتاج لحلول غير تقليدية، لإنهاء المشكلات المرورية بها، وفي مقدمة تلك الحلول مترو الأنفاق.