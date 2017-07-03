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إحالة 55 موظفا تغيبوا عن العمل للتحقيق في أسيوط

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مصراوي Masrawy

إحالة 55 موظفا تغيبوا عن العمل للتحقيق في أسيوط

04:09 م الإثنين 03 يوليه 2017

إحالة 55 موظفا تغيبوا عن العمل للتحقيق في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق :

قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، في تصريح صحفية، إن هناك ضرورة لمتابعة سير العمل بكافة الإدارات والمديريات الخدمية، بقرى ومراكز المحافظة للاطمئنان على تقديم الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يتهاون في أداء عمله.

ونظم علي غلاب، رئيس مركز ومدينة منفلوط، حملة للمرور على عدد من الإدارات الخدمية والوحدات الصحية؛ بناء على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، للاطمئنان على سير العمل ومدى الالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين؛ وتبين خلال جولات مفاجئة على الإدارة الزراعية وعدد من الوحدات الصحية تغيب 55 من العاملين بهم.

وكشف رئيس مركز ومدينة منفلوط، عن إحالة 30 موظفًا بالإدارة الزراعية، بمنفلوط، للتحقيق لتركهم العمل وعدم التواجد في مقر عملهم دون سند قانوني، رغم توقيعهم في دفتر الحضور، مضيفًا أنه بالمرور على الوحدات الصحية بالمندرة قبلي، والوحدة الصحية بأبو عابد، بنني رافع، ووحدة طب الأسرة بالمندرة ومركزي طب الأسرة ببني شقير وأم القصور، للاطمئنان على تواجد الأطباء والنوبتجية في مقر عملهم، ومدى توافر الأمصال، وتقديم الخدمات الصحية للمرضى بها تبين غياب 6 أطباء و6 فنيين و2 مراقب صحي و8عمال ورائدة ريفية، وكاتب ومساعد معمل، بالإضافة إلى إهمال دفتر الحضور والانصراف ومتروك حتى ساعة المتابعة، لافتًا إلى وجود نقص ببعض مستلزمات مكافحة العدوى وأعطال بمنظم الأكسجين وأدوات آخرى بها.

وأكد رئيس مركز ومدينة منفلوط، استمرار مثل تلك الجولات بالمرور على المستشفيات والوحدات الصحية والإدارات الخدمية للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى رفع مذكرة للمهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، والدكتور محمد نوح، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتهاون في أداء عمله.

وكلف المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد بالتفتيش المفاجئ على كافة القطاعات الخدمية بالمحافظة.

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