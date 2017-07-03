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رسميًا.. الزمالك يواجه الاتحاد في برج العرب

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رسميًا.. الزمالك يواجه الاتحاد في برج العرب رسميًا.. الزمالك يواجه الاتحاد في برج العرب

التحرير

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قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة مباراة مع الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الأسبوع رقم 33 لمسابقة الدوري الممتاز، على ملعب الجيش ببرج العرب بدلًا من استاد بترو سبورت، وذلك في موعدها المقرر سابقًا في السابعة من مساء يوم الخميس المقبل الموافق 6 يوليو الجارى.

وأجرى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، اتصالًا هاتفيًا أمس الأحد، مع إدارة الاتحاد ليبلغهم برغبة الزمالك بنقل لقاء الاتحاد إلى برج العرب وذلك لعدم تعرض لاعبيه للارهاق قبل مباراة أهلى طرابلس وجاء ذلك بعد طلب إدارة الزمالك لنقل اللقاء لبرج العرب.

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الجدير بالذكر أن الزمالك، بقيادة مديره الفني البرتغالي أوجستو إيناسيو، يحتل المركز الثالث برصيد 63 نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندري بقيادة مدربه الإسباني ماكيدا، المركز السابع برصيد 44 نقطة.

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التحرير

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