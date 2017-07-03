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محافظ الدقهلية يطالب بحل مشكلات الكهرباء والطاقة في المنطقة الصناعية بجمصة

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مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية يطالب بحل مشكلات الكهرباء والطاقة في المنطقة الصناعية بجمصة

03:30 م الإثنين 03 يوليو 2017

محافظ الدقهلية يطالب بحل مشكلات الكهرباء والطاقة في المنطقة الصناعية بجمصة

الدقهلية - رامي القناوي:

أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلات المرافق بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدة محافظ الدقهلية مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، اليوم الإثنين، بحضور اللواء فايز شلتوت، وكيل سكرتير عام المحافظة، والمهندس مختار الخولي، السكرتير العام المساعد، والمستشار مصباح عيد، المستشار القانونى للمحافظة، والمهندس عبد الحميد شومان، رئيس جمعية مستثمري جمصة.

وشدد "الشعراوي" على أهميه المتابعة المستمرة لجميع المصانع بالمنطقة ومراقبه التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية والبيئية والصرف الصناعي، واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين فورًا.

وطالب محافظ الدقهلية ممثل شركة كهرباء شمال الدلتا بالانتهاء من توصيل الكهرباء لجميع مصانع المرحلة الثالثة مع إنهاء مشكلات الكهرباء والطاقة لمصانع المرحلة الرابعة، خلال شهرين على الأكثر .

وقرر "الشعراوي" تشكيل لجنة مشتركة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الإسكان وقطاع الكهرباء ورئيس جمعية مستثمري جمصة، لدراسة وإعداد تقرير كامل عن مشكلة المرافق بجميع مراحل المنطقة حتى المرحلة الرابعة، وما تحتاجه مصانع المنطقه بكل مراحلها والتكلفة والإمكانات المتاحة والمعوقات، تمهيدًا لرفع الأمر إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد "الشعراوي" أهميه عرض خريطة لقطعة أرض تبلغ مساحتها 108 أفدنة بالمنطقة وموقفها القانوني ورفعها المساحي، وقرر مخاطبة الجمعيات الموجودة بالمنطقة، لإرسال تقرير شامل عن ممتلكاتهم من الأراضي وتفصيلاتها والعقود المخصصة بشأن تلك الممتلكات من الأرض، لإنهاء مشكلات المراحل الجديدة للمنطقة الصناعية فى كل من الخامسة والسادسة.

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مصراوي Masrawy

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