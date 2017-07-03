إلغاء تراخيص 8 سيارات أجرة خالفوا تعريفة الركوب بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

قرر الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، إلغاء التراخيص الخاصة بـ8 سيارات أجرة أرقام ( م ل س / 6375 )، و( م ق أ / 5371 )، و(م ل س / 9327)، و(م ع أ / 9132 )، (م ع أ / 6843)، و(م ق أ / 7193 )، و(م ع أ / 1986)، و(م ل س / 9327 )"، بمواقف خط الباجور – شنوان – شبين الكوم وسحب لوحاتهم المعدنية وحجز السيارات بإدارة مرور المنوفية لامتناع السائقين عن التحميل والمطالبة بزيادة التعريفة وتحريض باقي السائقين على زيادة تعريفة الركوب.

وتحررت المحاضر اللازمة وجاري متابعة انتظام العمل بالمواقف.

كما قرر المحافظ إيقاف رخصة السيارة رقم (م ل س/ 5361) أجرة منوفية ثلاثة أشهر وحجزها بإدارة المرور لتحصيل أجرة أكثر من التعريفة المقررة.

وأصدر محافظ المنوفية توجيهاته لمدير المرور بعمل نشرة فورية وتوزيعها على جميع المواقف بتجميع حالات إلغاء وإيقاف التراخيص وإخطار جميع الأكمنة بضبط السيارات وإحضارها لإدارة مرور المنوفية، موجهًا مدير المواقف بضرورة المتابعة المستمرة واليومية لتنفيذ هذه القرارات بشكل فوري.

واكد مدير المرور، انتظام العمل بجميع خطوط السير بمجمع المواقف بشبين الكوم وانتظام العمل بمجمع مواقف مدينة السادات ومنوف وسرس الليان، بالإضافة إلى خطوط المصيلحة، ومليج، والبتانون، وبتبس، والسكرية دائرة شبين الكوم، وانتظام كافة خطوط مركز تلا، وكفر الحمادية وبني غريان دائرة بركة السبع، وخط شبين الكوم – الشهداء، وخط بركة السبع - طنطا، موضحًا استمرار الحملات الدورية على كافة المواقف والتعامل الفوري مع المخالفين.