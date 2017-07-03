بعد الفيديو الشهير.. بلاغ للنائب العام يتهم غادة عبدالرازق بالتحريض على الرذيلة

كتب- طارق سمير:

قدم أحمد عادل محمود، ومحمد أسامة منصور المحاميان، بلاغًا للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الفنانة غادة عبدالرازق، مطالبين بالتحقيق معها بعد ظهورها في فيديو وإظهارها جزءًا حساسًا من جسدها.

قال المحاميان في بلاغهما الذي حمل رقم 7693، إن عددًا من زوار التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو ظهرت خلاله "غادة" في بث مباشر من خلال موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وأظهرت جزءًا حساسًا من جسدها لا يجوز إظهاره حفاظًا على حرمة جسد المرأة والأخلاق والقيم الحميدة، حسب نص البلاغ.

أضاف البلاغ: "بدلًا من أن تقوم "غادة" بدورها كفنانة وتغرس قيما نبيله وأخلاقا مرموقة وقدوة صالحة قامت هي ومثيلاتها اللاتي يدعين أنهم يمثلون الفن بإفساد الأخلاق والقيم".

وتابع: نلجأ أليكم اليوم لإنقاذ ما تبقى والحفاظ على حياة ملايين من المصريين من الفساد والإفساد الذي نحن بصدده في تلك الواقعة الصادرة من فنانة تمثل المجتمع وتمثل ثقافته وحضارته وعادته وتقاليده.

وطالب مقدمو البلاغ، تحريك دعوى جنائية ضد المشكو في حقها بتهمة التحريض على الفسق والرذيلة بين الناس وازدراء أخلاق الشعب المصري وفقًا لنصوص المواد 178و 178 مكرر، 269 مكرر، 278 من قانون العقوبات.