مصدر بـ"الإنتاج الإعلامي": قناة الحياة تعهدت بسداد 10 مليون جنيه لعودة البث

كتبت- ندي شريف:

قال مصدر مسئول في مدينة الإنتاج الإعلامي تعليقاً على قطع البث عن شبكة تليفزيون الحياة، إن إدارة الشبكة تعهدت بدفع 10 مليون جنيه، وهي قيمة نصف مديونياتها التي تبلغ نحو 20 مليون جنيه، وذلك من أجل عودة البث مرة أخرى.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي اليوم الإثنين: "سنتأكد من وجود رصيد أو الشيكات مقبولة الدفع، وقطعنا عنهم بثهم لإجبارهم على سداد المديونية، وإدارة المدينة استنفذت كل الطرق السلمية والقانونية مع القناة بعد إعطائها مهلة للسداد وتوجيه 3 إنذارات قانونية في إبريل الماضي بفسخ التعاقد حال عدم الدفع".

كانت إدارة مدينة الإنتاج الاعلامي، أعلنت صباح الإثنين، وقف كافة الخدمات المقدمة لمجموعة قنوات "الحياة"، بما فيها خدمة كهرباء البث المباشر، اعتباراً من الساعة العاشرة صباح اليوم الاثنين كإجراء أولي تمهيداً لفسخ التعاقد المبرم بين المدينة والقناة نهائيًا، وبررت مدينة الإنتاج الاعلامي قرارها بعدم وفاء القناة بسداد المديونيات المستحقة عليها.

وقالت إن القناة أرسلت خطاباً للمدينة بتوقيع مالك القناة تعهد فيه بسداد المديونيات المستحقة في موعد غايته 12 أبريل الماضي إلا أن إدارة القناة لم تلتزم بالمهلة التي حددتها للسداد. كما تعهد مالك القناة بسداد نصف قيمة المديونية قبل موعد الجمعية العامة للشركة التي انعقدت في 30 أبريل الماضي، إلا أن ذلك لم يتم أيضًا، ما أدى إلى تراكم المديونية والمتضمنة قيمة استحقاقات المدينة من إيجارات الاستديوهات والمقرات الإدارية.