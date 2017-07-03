الملابس الممزقة والحمل.. 5 إطلالات فتحت النار على «سارة سلامة»

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على ما يبدو أن الفنانة سارة سلامة لم تجد في الجمال الصارخ والقوام الممشوق وخفة الظل والحضور المميز، أسبابًا كافية للفت أنظار الجماهير، وإنما تعمد عن قصد أو دون قصد إلى إثارة الجدل ببعض الإطلالات التي يعتبرها البعض غير موفقة، والتي قد يضعها بعضها في مشكلات مع الجمهور.

ونستعرض فيما يلي عددا من الإطلالات التي عرضت النجمة "سارة سلامة"، ابنة الفنان أحمد سلامة، للانتقاد..

1- القميص

في أحدث جلسة تصوير لها، ظهرت "سارة سلامة" ترتدي قميصًا أبيض اللون فقط، وهو ما أثار غضب البعض، حيث إنه قصير جدا، وكان يستلزم ارتداء شيء آخر كالبنطلون، الأمر الذي جعل البعض يعتبرها إطلالة غير موفقة.

ولم تكن تلك هي الإطلالة الأولى التي تعرض "سارة سلامة" للانتقاد بسبب ارتداء قميص فقط، ولكنها ظهرت في بداية العام الجاري بقميص أزرق اللون قصير فقط، في جلسة تصوير جريئة استفزت البعض.

2- الملابس الممزقة

في مايو الماضي، نشر "محمود عاشور"، المصور المفضل للفنانة "سارة سلامة"، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" صورًا لإطلالة جريئة لها، ظهرت فيها ترتدي ملابس قصيرة وممزقة لفتت انتباه الجميع وكشفت عن جزء كبير من جسدها، وهو ما دفع البعض لاتهامها بتعمد إثارة الجدل بملابسها المكشوفة.

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3- توم وجيري

رغم أن تلك الإطلالة كان الهدف منها إثارة الضحك وإضافة الحس الكوميدي؛ فإنها أثارت جدلًا وانتقادًا واسعًا في يوليو من العام الماضي، حيث ظهرت "سارة سلامة" في جلسة تصوير مع الشخصيات الكارتونية الشهيرة "توم" و"جيري"، ولكن ما عرضها لموجة من الانتقاد ارتداؤها "هوت شورت" وردي اللون.

4- الكرنب

قد تبدو واحدة من جلسات التصوير الطريفة، ولكنها كانت غريبة بشكل أكبر، حيث ظهرت "سارة سلامة" في جلسة تصوير في مايو من العام الماضي، ترتدي فستانًا أخضر اللون وسط الكثير من "الكرنب"، وهو ما أثار حيرة البعض حول علاقة الفنانة الشابة بالكرنب، وهو ما لم يتضح حتى الآن.

5- الحمل

لعلها الجلسة الأكثر استفزازًا للجمهور والأكثر جلبًا للمشكلات لـ"سارة سلامة"، في شهر مارس من العام الماضي، حيث ظهرت "سارة سلامة" في جلسة تصوير لإحدى المجلات ترتدي فستانًا قصيرًا أبيض اللون، ولكنها بدت ببطن ممتلئ، اعتقد البعض أنها حامل رغم أنها ليست متزوجة، وهو ما أثار ضجة وموجة من الغضب تجاه الفنانة الشابة، ولكنها نفت ذلك لاحقًا، واتضح أنه مجرد بطن زائف للتصوير فقط، خاصة أن توقيت المجلة كان يوافق الشهر الذي نحتفل فيه بعيد الأم.