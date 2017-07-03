فنانون أثاروا الجدل في «إجازة الصيف».. واحدة بملابس جريئة وأخرى بفيديو مفبرك

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بعد انتهاء الموسم الرمضاني، الذي انشغل فيه أغلب الفنانين بتصوير أعمالهم، حرص أغلبهم على السفر والاستمتاع بالإجازة، سواء داخل مصر أو خارجها، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، ووقع أغلبهم في الكثير من الأزمات، بعض الفنانات بسبب الملابس التى وصفت بالجريئة، وتعرض آخرون للسرقة، ومؤخرًا أزمة إحدى الفنانات بسبب "فيديو" فاضح.

إنجي شرف

أثارت الفنانة إنجي شرف غضب جمهورها بعد نشر عدد من الصور لها في أثناء قضاء إجازتها الصيفية على شاطئ مراسي بالساحل الشمالي، ولفتت الانتباه بصورها وهي ترتدي المايوه، الذي كشف عن جسدها بجرأة، خاصة أن جمهورها لم يعتد على رؤيتها بهذا الشكل.

كريم فهمي

بمجرد انتهاء مشاهده في مسلسل "الحساب يجمع" الذي عرض في رمضان الماضي، قرر الفنان كريم فهمي أن يستمتع بإجازته برفقة أسرته في اليونان، ولكن حدث شيء لم يكن يتوقعه في أول يوم، حيث أضاعت زوجته دانية جوازات السفر الخاصة بهم، وبدأوا في رحلة بحث عنها في جميع أقسام الشرطة والسفارة هناك، وقام "فهمي" بنشر صورة تجمعه بزوجته وكتب: "بعد أول ساعة في اليونان دانية حبيبتي ضيعت الباسبورتات، وجار البحث عنها في الأقسام والسفارة، الحمد لله".

دينا

حالة من الجدل أثيرت حول الراقصة الاستعراضية دينا خلال إحيائها حفلا راقصا داخل شاطئ "لافام"، فعلى الرغم من أن حضور الحفل كان من سيدات المجتمع والشاطئ كان خاصا بالسيدات فقط، فإن ذلك لم يمنع الهجوم عليها بسبب بدلتها الجريئة.

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لقاء الخميسي

بمجرد نشر أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادي دجلة، صورة على حسابه عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، تجمعه بمحمد عبد المنصف حارس مرمى نادي إنبي وزوجته الفنانة لقاء الخميسي، والفنانة ريهام حجاج خلال قضائه إجازة العيد في الغردقة، تعرض "عبد المنصف" لهجوم كبير بسبب ملابس زوجته الفنانة لقاء الخميسي، التي وصفوها بالمثيرة وغير اللائقة، فيما دافع عدد آخر من الجمهور عن ميدو وأبطال الصورة، مؤكدين أنها حرية شخصية.

غادة عبد الرازق

قضت الفنانة غادة عبد الرازق إجازتها السنوية في المالديف، وهي الوجهة المفضلة لها خارج مصر في الصيف، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، ووقعت "غادة" في أزمة كبيرة بعد انتشار مقطع فيديو منسوب لها ظهرت فيه وهي على سريرٍ في غرفة نومها بملابس مثيرة، مما فتح النار عليها.

لم تصمت "غادة" أمام تلك الانتقادات وخرجت خلال تصريحات صحفية للعديد من المواقع الإلكترونية ونفت صلتها بهذا الفيديو.