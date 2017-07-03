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الدولار يتراجع فى البنوك لأول مرة منذ مارس الماضي

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الدولار يتراجع فى البنوك لأول مرة منذ مارس الماضي الدولار يتراجع فى البنوك لأول مرة منذ مارس الماضي

التحرير

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شهدت الدولار تراجعًا ملحوظًا فى البنوك خلال التعاملات المسائية اليوم-الإثنين-، حيث انخفض سعر العملة الخضراء لأكثر من نحو 6 قروش، منذ شهر مارس الماضى.

وبلغ أقل سعر للدولار فى بنك بيريوس، ليسجل سعر البيع نحو 17.95 جنيها، فيما سجل سعر الشراء نحو 17.85 جنيها.

وسجل فى كلا من البنك الأهلي المصرى، وبنك القاهرة نحو 17.96 جنيها للبيع، و17.86 جنيها للشراء.

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وبلغ سعر الدولار فى بنك نحو 17.95 جنيها للبيع، و17.87 جنيها للشراء، كما سجل سعر الدولار فى المصر المتحد نحو 17.97 جنيها للبيع، و17.87 جنيها للشراء.

فيما بلغ أعلى سعر الدولار فى بنك اتش اسى بى سى مسجلا نحو 18.10 جنيها للبيع، و18 جنيها للشراء.

بينما سجل سعر الدولار نحو 18 جنيها فى كلا من البنك التجارى الدولى، والبنك الاهلى اليونانى، والبنك المصرى الخليجى، وبنك قناة السويس، وبنك الاسكندرية، وبنك المشرق، والبنك العربى.

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التحرير

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