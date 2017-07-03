نواب «الشباب والرياضة»: النصاب القانوني أزمة في اللائحة الاسترشادية للأندية

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قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، خلال اجتماع، اليوم، الإثنين، إن الخلاف الآن، في اللائحة الاسترشادية للأندية الخاصة بقانون الرياضة، حول النصاب، موضحا أن النصاب المنصوص عليه في اللائحة لن يتحقق في الصيف ببعض الأندية، مطالبا بعقد لقاء بين رؤساء الأندية واللجنة الأوليمبية.

وأوضح النائب رضوان الزياتي، أن الأندية تضم مجتمعات متميزة وتذهب لتمارس الأنشطة المختلفة وموضوع النصاب تم مناقشته سابقا ووصلنا إلى أن ١٠٪ هي الني تحدد مصير نادي فلا يجوز الاعتراض عليها، ويجب أن يكون حضور هذه النسبة بروفه للانتخابات.

وطالب النائب محمود حسين، وكيل اللجنة، بعمل أكثر من لائحة استرشادية لانتخابات الأندية على أن يتم وضعها من قبل متخصصين في مجال الرياضة ومشاركة رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية وخبراء رياضيين.

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وأضاف حسين، أن اللائحة الاسترشادية بصورتها الحالية عقبة كبيرة ستواجه انتخابات الاتحادات والأندية، بالإضافة إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعيات العمومية سوى برقم معين من أعضاء النادي والذي يمثل على سبيل المثال في النادي الأهلى 12 الفا و500 عضوا وأن هذا الرقم مستحيل ان يحضر للتصديق على اللائحة وبالتالب سيتم العمل بلائحة إلزامية.

وشدد وكيل لجنة الشباب والرياضة على ضرورة وجود أكثر من لائحة ولكل نادي أن يختار ما يتناسب معه طبقا لطبيعته الخاصة.