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بدوي دسوقي: الحكومة ليس لديها حلول إلا الإصلاح الاقتصادي

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بدوي دسوقي: الحكومة ليس لديها حلول إلا الإصلاح الاقتصادي بدوي دسوقي: الحكومة ليس لديها حلول إلا الإصلاح الاقتصادي

التحرير

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قال النائب محمد بدوي دسوقي عضو مجلس النواب، عن دائرة الجيزة إن إنتاج من الكهرباء يعتمد على 91.6% من المواد البترولية، بالرغم من ارتفاع أسعارها بعد رفع الدعم عنها، بجانب تحرير سعر الصرف.

وأضاف دسوقي أن هذه العوامل أدت إلى زيادة تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء، مما يزيد فاتورة المستهلكين كما أن إنتاج الكهرباء يعتمد على 7.3 % فقط على المصادر المائية بالإضافة إلى إنتاج الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية بنسبة 1.1%.

وأوضح بدوي في لقاء مع الإعلامي سعيد حساسين بـ"قناة العاصمة" أنه يجب على  الاتجاه نحو الطاقة المتجددة ومحاولة زيادة نسب إنتاج الكهرباء منها، للموازنة بين إنتاج الطاقة من المواد البترولية العالية الكلفة وغيرها.

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وأكد النائب خلال لقائه أن الحكومة ليس أمامها حلول سوى عملية الإصلاح الاقتصادي لاستكمال المسيرة، وما حدث سابقًا مسكنات فقط وكان لابد من إجراء هذه العمليات لتعافي الاقتصاد.

 

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التحرير

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