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البورصة تخسر مليار جنيه بسبب مبيعات المصريين

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البورصة تخسر مليار جنيه بسبب مبيعات المصريين البورصة تخسر مليار جنيه بسبب مبيعات المصريين

التحرير

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الأثنين، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.07 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى اكس 30” لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 13431.06 نقطة، وهبط مؤشر"إيجي إكس 70” للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 655.18 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1515.19 نقطة. 

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وبلغ إجمالى التداولات على الأسهم 611.13 مليون جنيه بعد التداول على 226.8 مليون سهم عبر تنفيذ 18.2 ألف عملية منفذة.

ومالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي بيعي 60.4 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 6.2 مليون جنيه و 54.10 مليون جنيه. 

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التحرير

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