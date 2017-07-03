خلاف بين الأزهر والمثقفين والبرلمان حول «تجريم الكراهية»

التحرير

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قدم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لرئاسة الجمهورية بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، ولم تمض أيام من إعلان الأزهر لمشروع القانون، حتى سادت حالة الجدل بين أوساط المثقفين الرافضين للمشروع وخاصة للمادة الرابعة، واصفين إياها بأنها "قامعة للحريات".

وتنص المادة الرابعة بمشروع القانون، على أنه لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير أو النقد أو حرية الإعلام أو النشر أو الإبداع لللإتيان بأي قول أو عمل ينطوي على ما يخالف أحكام هذا القانون .

كما واجه مشروع القانون أزمة أخرى داخل مجلس النواب، بعدما تقدم النائب البرلماني محمد أبو حامد بـمشروع قانون لتجريم الكراهية، حيث من المقرر أن تتم مناقشة القانونين معا.

تكريس الكراهية

منذ إعلان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إرسال قانون الأزهر لتجريم الكراهية، بهدف الحد من الافعال التى تحدث فتنة سواء بالقول أو الفعل، والهجوم على القانون من قبل المثقفين لم ينقطع، حيث أكد الكاتب صلاح فضل، أن تطبيق قانون الأزهر حول مكافحة العنف والكراهية باسم الدين، سيقضي على جميع الحريات التى انتفضت من أجلها المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني على مدار القرون الماضية، وأولها حرية الفكر والتعبير، مؤكدا أن مواد هذا القانون تكرس للكراهية وذلك بتجريم الاحتجاج بحرية الرأى والتعبير وليس العكس.

وأوضح فضل لـ"التحرير"، أن مشروع قانون الأزهر يحارب حريات النقد والإعلام ويعمل على تجميد الخطاب الديني، وكأننا نعيش في العصور الوسطى، كما يعد بيئة خصبة لنشر الأفكار المتطرفة التى تحاول الجماعات الشاذة نشرها وبقوة فى نسيج الأوطان مستغلين جهل البعض بتعاليم الشرائع السماوية السمحاء .

لافتا إلى أن تطبيق ذلك القانون يعد جريمة ضد الإنسانية، كما يقصف بالحريات الأرض ويعد البوابة القانونية لتكميم الأفواه منوها بأنه يترتب عليه نشر المفاهيم المغلوطة للقضايا الشائكة بحظر الحديث عنها بشكل سليم مثل قضايا الجهاد واباحة القتل وسفك الدماء .

وطالب فضل بأن تكون مهمة القوانين المساعدة على إعمال العقل والفكر ودعم وتعزيز سبل التنوير وتثقيف المجتمعات وليس وسيلة للترهيب والتخويف وترك العقول تعيش فى عصور الجهل والظلام .

أبو حامد يتدخل

لم يصل مشروع قانون الأزهر إلى مجلس النواب حتى آلان، لكن من المتوقع أن يواجه هجوما داخل المجلس، خاصة بعد النقد الـذي وجهه الكتاب والمثقفون، فضلا عن تقدم النائب أبو حامد لمشروع قانون لتجريم الكراهية، الأمر الذي أحدث بلبلة لوجود أكثر من مشروع للقانون حول تجريم الكراهية والعنف .

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ومن جانبه، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة، أن مشروع قانونه بشأن تجريم الكراهية بين أيادى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وأنه من المقرر لها أن تشهد الأيام المقبلة تحديد موعد لمناقشته في الجلسة العامة .

وأكد أبو حامد أن قانون الأزهر لتجريم الكراهية لم يصل بعد من مؤسسة الرئاسة إلى مجلس النواب، وأنه حال وصوله للمجلس سيطرح القانونين للمناقشة والأصلح سيكون له المستقبل ويتم إقراره .

وكان أبو حامد تقدم بمشروع قانون لتجريم الكراهية يتضمن تجريم 8 مواد هى «الإساءة للذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء والرسل أو الكتب السماوية ودور العباءة، على أساس دينى أو عقدى أو مذهبى أو طائفى».

وتضمنت العقوبات بالحبس 3 سنوات فأكثر أو بالغرامة بـ 50 ألف جنيه من يرتكب تلك الجرائم المنصوص عليها بمشروع القانون، كما حث المشروع على تضاعف العقوبة لمن يشغلون منصبا عاما، وتشمل العزل الفوري من الوظيفة والسجن المشدد وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه.

هجوم غير مبرر

من جهة أخرى دافعت اللجنة الدينية عن مشروع قانون الأزهر لمكافحة العنف والكراهية باسم الدين، حيث أوضح الدكتور عمرو حمروش ، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن هناك ترحيبا واسعا داخل اللجنة الدينية بمشروع قانون الأزهر لمنع الحض على الكراهية، مشددا على أن الفترة الحالية التى تمر بها البلاد من محاولات البعض زرع الفتنة تقتضى أن نعزز من المشاريع التى تجرم كل فعل يترتب عليه إحداث فتنة أو كراهية بين أبناء المجتمع الواحد .

ونوه حمروش في تصريح لـ"التحرير"، أن مشروع القانون لم يقدم حتى آلان إلى مجلس النواب، وبالتالى فـهجوم البعض عليه داخل المجلس "أمر غير مبرر"، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بمناقشة المشروع من كافة الجوانب، وستضيف العديد من التعديلات مع حذف أي فقرات لا تتماشى مع طبيعة المجتمع أو حرية الفكر والتعبير والنقد البناء.

وأشار إلى أنه من المتوقع حيال وصول المشروع للجنة الدينية باعتبارها المعنية بنظر القانون، وفقا للاجراءات القانونية المتبعة داخل أروقة المجلس حيال عرض مشاريع القانون على اللجان المختصة، ستدار حلقات نقاشية واسعة حول القانون مع الاستعانة بنخبة من الكتاب والمثقفين .لإبداء الآراء.

للاطلاع على نص مشروع قانون الأزهر لـمكافحة الكراهية والعنف هنا