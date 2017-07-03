فيديو| الزراعة عن أسعار الدواجن: «مبالغ فيها.. والتجار السبب»

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استنكرت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق رغم انخفاضها في المزارع.

قالت محرز، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، مع برنامج "صباح أون"، المذاع عبر فضائية "on live": "التجار هم من يرفعون الأسعار"، مؤكدة أن المنافذ التي تفتحها القوات المسلحة ستلعب دورا في ضبط الأسعار، وإجبار التجار على تخفيض الأسعار.

وتابعت: "سعر كيلو الدواجن يصل إلى 22 جنيها بالمزرعة، فى حين يصل عند التاجر لأكثر من 30 جنيها، موضحة: "أسعار الدواجن بعد خروجها من المزارع مبالغ فيها".

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