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فيديو| الزراعة عن أسعار الدواجن: «مبالغ فيها.. والتجار السبب»

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فيديو| الزراعة عن أسعار الدواجن: «مبالغ فيها.. والتجار السبب» فيديو| الزراعة عن أسعار الدواجن: «مبالغ فيها.. والتجار السبب»

التحرير

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استنكرت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، ارتفاع الدواجن في الأسواق رغم انخفاضها في المزارع.

قالت محرز، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، مع برنامج "صباح أون"، المذاع عبر فضائية "on live": "التجار هم من يرفعون الأسعار"، مؤكدة أن المنافذ التي تفتحها القوات المسلحة ستلعب دورا في ضبط الأسعار، وإجبار التجار على تخفيض الأسعار.

وتابعت: "سعر كيلو الدواجن يصل إلى 22 جنيها بالمزرعة، فى حين يصل عند التاجر لأكثر من 30 جنيها، موضحة: "أسعار الدواجن بعد خروجها من المزارع مبالغ فيها".

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وأشارت إلى أن  تستورد 70% من احتياجاتها من اللحوم، بسبب زيادة التعداد السكاني سنويًا بنحو 2.5 مليون نسمة، مناشدة المواطنين بتغيير ثقافة كثرة الإنجاب للشعور بالتنمية التي تحدث في مصر.

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التحرير

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