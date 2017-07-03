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أسقف مغاغة: الإرهابيون لا يقصدوا الأقباط بل الدولة

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أسقف مغاغة: الإرهابيون لا يقصدوا الأقباط بل الدولة أسقف مغاغة: الإرهابيون لا يقصدوا الأقباط بل الدولة

التحرير

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قال الأنبا أغاثون، أسقف إيبارشية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس شمال المنيا، إن الإرهابيين واهمون ومنخدعون إن كانوا يتخيلون أنهم سيغلبوا دولة في حجم وقوة .

جاء ذلك خلال إلقاء كلمته في قداس ذكرى الأربعين على أرواح 28 شهيدا، ضحايا الهجوم الإرهابي على زوار دير الأنبا صموئيل في مايو الماضي.

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أضاف أغاثون أن الإرهابيين لم يقصدوا الأقباط فقط، بل قصدوا الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، فالأقباط لهم تاريخ مشرف في وطنيتهم وحبهم لبلدهم الغالية مصر، فالوطنية والعقيدة عند القبطي خط أحمر، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح وكافة قيادات الدولة.

ولفت إلى أن الشهداء رفعوا رؤوسنا كمصريين وكأقباط، بثباتهم على إيمانهم وأعطوا درسًا للإرهابيين، بأن الرجولة ليس لمن بيده السلاح، لكن لمن ليس بيده السلاح.

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التحرير

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