لهذه الأسباب نحب رائحة البنزين

كتب - هشام عواض:

الكثير من الأشخاص يستمتعون بشم روائح غريبة ليسة مثل العطور، بل روائح ربما تكون غريبة للأخرين منها رائح المانيكير أو الملابس الجديدة، وأيضا البنزين، ويعتقدون أن له رائحة خاصة ومميزة، لكنهم لا يعرفون ما السبب وراء هذا.

وبحسب موقع "menshealth"، يميل البعض لاستنشاق البنزين، لأنه يحتوي على مركب يعمل كمخدر يقمع وظيفة الجهاز العصبي، ومن الممكن أن يتسبب بحالة من النشوة والبهجة والسعادة، في أحيان كثيرة تكون مماثلة عن تلك الناجمة عن استهلاك كمية كبيرة من الكحول.

ولا يوجد مخاطر من استنشاق هذه الروائح على نحو سريع خلال تعبئة السيارة بالوقود مثلًا، لكن استنشاقها لفترة طويلة قصدًا قد يكون خطيرًا، فاستنشاق رائحة البنزين مباشرة سواء الأبخرة أو استنشاق قطعة قماشية مغمسة به خاصة بما يُعرف بإدمان البنزين، تجعل الشخص عرضة لتطور بعض أنواع السرطان في الدم.

والبعض الأخر يستمتع بهذه الرائحة لأسباب تتعلق بنوع من شعور الثمالة، لكنها تجعل البعض يشعرون بالحنين للطفولة، فمثل هذه الروائح تعمل على تحفيز الذكريات واستحضارها.

وقال الدكتور "آلان هيرش" مدير مؤسسة مختصة ببحوث الرائحة والطعم في شيكاغو، "يميل بعض الأشخاص لمثل هذه الروائح لأنها تربطهم بطفولتهم". تعمل الأعصاب الشمية على نقل المعلومات مباشرة من الأنف إلى الجهاز الحوفي وهو جزء في الدماغ يعمل على معالجة العواطف وتخزين الذكريات.