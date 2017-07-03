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مرصد الإفتاء: هجوم "داعش" على مخيم النازحين بالعراق يعكس محاولاته الفاشلة لتصدر المشهد

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مصراوي Masrawy

مرصد الإفتاء: هجوم "داعش" على مخيم النازحين بالعراق يعكس محاولاته الفاشلة لتصدر المشهد

03:25 م الإثنين 03 يوليو 2017

كتب- محمود مصطفى:

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مخيمًا للنازحين بمحافظة الأنبار العراقية؛ مما أسفر عن مقتل 14 وإصابة عشرات آخرين بإصابات متفرقة.

وجدد مرصد الإفتا في بيان له اليوم الأحد، دعوته إلى أهمية تبني دعوة الرئيس عبد الفتاح ، بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة، والتصدي لمن يقدمون الدعم لجماعات الإرهاب ويساعدون على نشر أفكار التطرف.

وأكد مرصد الإفتاء أن تنظيم داعش الإرهابي يلجأ إلى استخدام وسائل أكثر وحشية ودموية وإرهابًا كلما اشتدت المعارك والحروب ضده؛ من أجل العودة إلى صدارة المشهد الإرهابي، وذلك في إطار محاولات التنظيم الفاشلة لتصدر المشهد، وكان أحدث هذه الوسائل إجبار الأطفال والمعاقين على قيادة سيارات مفخخة لتفجيرها وسط القوات العراقية، وهو ما يعد تطورًا نوعيًّا خطيرًا في ظل وحشية التنظيم الإرهابي.

وأشار مرصد الإفتاء أن هذه الجرائم التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي في حق الطفولة والمعاقين "كارثة إنسانية" بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن تنظيم داعش الإرهابي يبذل جهدًا مضاعفًا لتلقين الأطفال منهجًا تعليميًّا قائمًا على العنف والكراهية، وزرع أفكاره الجهنمية في عقولهم.

ودعا المرصد كافة الأطراف الدولية إلى العمل بجدية لمنع التنظيم الإرهابي من استخدام المدنيين كدروع بشرية في أعماله الإرهابية الجبانة التي يستهدف بها إيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى والجرحى بين العراقيين.​

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