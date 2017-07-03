لجنة الطاقة بالبرلمان توصي بمراعاة محدودي الدخل خلال زيادة أسعار الكهرباء المرتقبة

كتب- أحمد علي:

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وزير الكهرباء بالنظر بعين الرأفة والعطف لمحدودي الدخل خلال خطوات الوزراة لرفع أسعار الكهرباء في الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة طلعت السويدي، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء.

وقال طلعت السويدي، إن "اللجنة توصي وزير الكهرباء في نهاية الاجتماع، بضرورة النظر بعين الرأفة والعطف لمحدودي الدخل ومعدومي الدخل، واللي ربنا يقدره عليه تجاهم".

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إنه حال تطبيق قانون علاوة الـ١٠٪ لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على العاملين بشركات الكهرباء، سيؤدى ذلك إلى انخفاض رواتب العاملين بالكهرباء.

جاء ذلك في رده على مطالبة بعض النواب للوزير بتطبيق العلاوة على العاملين بالكهرباء.

وأضاف الوزير، أن رواتب العاملين بالكهرباء تصرف بطريقة معينة.