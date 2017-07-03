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بالصور.. محافظ أسوان يزرع أول شجرة في مبادرة لتشجير الكورنيش الجديد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ أسوان يزرع أول شجرة في مبادرة لتشجير الكورنيش الجديد

03:10 م الإثنين 03 يوليو 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

أعطى اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، إشارة البدء لانطلاق أعمال التشجير على طريق الكورنيش الجديد من خلال غرس أول شجرة ضمن 530 شجرة تبرع بها مواطنان.

وأشاد "حجازي" بهذه المبادرة الرائدة والمشاركة الفعالة من المواطنين، خصوصًىا أنها تساهم في دعم الجهود التنفيذية لتحسين المرافق والخدمات العامة المقدمة لأهالى المحافظة.

ووجه اللواء مجدى حجازي، رئيس مدينة أسوان، بتقديم كل التسهيلات والإمكانيات المتاحة من أدوات ومعدات نظافة وري، من أجل إنجاح فعاليات المبادرة وتحقيق أهدافها على الوجه الأكمل، مع العمل على تحفيز الشباب للتوسع في تنفيذ مثل هذه المبادرات الجادة بجميع أحياء وقرى ومدن المحافظة، لتفعيل دور المشاركة المجتمعية في عمليات التشجير والتجميل والنظافة العامة.

وكلّف رئيس المدينة ومدير الحدائق بزراعة 150 شجرة على امتداد الكورنيش أمام المسجد الجامع وحتى كوبرى أسوان الملجم، بجانب زراعة 380 شجرة في حي الصداقة الجديدة، لإضفاء اللمسة الجمالية وتوفير مظلات طبيعة تحمى المواطنين والسائحين من حرارة الشمس خاصة في فصل الصيف.

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