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الولايات المتحدة ترفع حظر السفر بأجهزة الكمبيوتر المحمول على الطائرات من أبوظبي

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مصراوي Masrawy

الولايات المتحدة ترفع حظر السفر بأجهزة الكمبيوتر المحمول على الطائرات من أبوظبي

03:03 م الإثنين 03 يوليو 2017

الولايات المتحدة ترفع حظر السفر بأجهزة الكمبيوتر المحمول على الطائرات من أبوظبي

الاتحاد هي شركة الخطوط الجوية الوحيدة التي لها رح

(بي بي سي):
رفعت الولايات المتحدة الحظر المفروض على حمل واستخدام الكمبيوتر المحمول على متن الطائرات المتجهة إلى أراضيها من أبوظبي، قائلة إن خطوط الاتحاد تطبق الإجراءات الأمنية المشددة المطلوبة.

ورحبت الاتحاد بالقرار، وأثنت على "الإجراءات الأمنية الفائقة" المطبقة في منشأة في مطار أبوظبي الدولي يتم فيها المسافرون إجراءات الجوازات المطلوبة في الولايات المتحدة قبل وصولهم إلى أراضيها، مما أدى إلى الوفاء بكل المتطلبات الأمنية الأمريكية.

وتيقن مسؤولون أمنيون أمريكيون من تطبيق الإجراءات الأمنية بدقة، حسبما قالت وزارة الأمن الوطني الأمريكية.
والاتحاد هي شركة الخطوط الجوية الوحيدة التي لها رحلات جوية مباشرة من أبو ظبي إلى الولايات المتحدة.
وفي مارس الماضي حظرت الولايات المتحدة أجهزة الكمبيوتر المحمول على متن الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة من 10 مطارات في ثماني دول، وهي ، المغرب، الأردن، الإمارات، ، الكويت، قطر، وتركيا.

وجاء ذلك للتصدي لمخاوف اخفاء قنابل داخل الاجهزة الإلكترونية المحمولة على متن الطائرات.
وبعيد ذلك طبقت بريطانيا إجراءات مماثلة.

وفي الأسبوع الماضي كشفت الولايات المتحدة عن إجراءات أمنية للرحلات الجوية المتجهة لأراضيها وضعت للحيلولة دون مد الحظر إلى دول أخرى مما قد يتسبب في مشاكل لوجيستية ويعوق السفر.

وقال ديفيد لابان المتحدث باسم وزارة الأمن الوطني الأمريكية في بيان قدمه لوكالة رويترز إن جهود الاتحاد لتقديم إجراءات أمنية مثال يحتذى به لشركات الطيرات الأجنبية والمحلية.
وأضاف أن المطارات وشركات الطيران الأخرى في المنطقة مثل خطوط الإمارات والخطوط القطرية ما زالت خاضعة لنفس الاجراءات المشددة.

وقال لابان "نتطلع إلى العمل مع شركات الطيران الأخرى لضمان تطبيق هذه الإجراءات الضرورية بأقصى سرعة ممكنة".

وتدير الاتحاد 45 رحلة أسبوعيا بين أبوظبي والولايات المتحدة، حسبما قالت الشركة.
وقالت خطوت الإمارات، ومقرها دبي، وهي اكبر شركة خطوط جوية دولية من حيث عدد المسافرين ومنافسة شركة الاتحاد، في إبريل الماضي إنها ستخفض عدد الرحلات في خمسة مسارات إلى الولايات المتحدة نظرا لانخفاض عدد المسافرين، بعد الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد وحظر استخدام الكمبيوتر المحمول.

هذا المحتوى من

BBC

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