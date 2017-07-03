«لهيطة» في أوغندا الأحد المقبل

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يغادر القاهرة يوم الأحد المقبل إيهاب لهيطه مدير المنتخب الوطني لكرة القدم متوجهًا إلى أوغندا لترتيب كافة الأمور الخاصة بإقامة وتدريبات الفريق قبل اللقاء المرتقب المقرر إقامته في كمبالا يوم 31 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات القارية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ويتضمن برنامج زيارة مدير المنتخب معاينة الملعب الذي ستقام عليه المباراة ومقر الاتحاد الأوغندي لكرة القدم والسفارة المصرية بكمبالا، فضلًا عن عدد من الفنادق لاختيار إحداها مقرًا لإقامة البعثة.

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الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يتصدر المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب أوغندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم تأتي غانا في المركز الثالث بنقطة وحيدة، في المقابل تتذيل الكونغو المجموعة بلا نقاط.