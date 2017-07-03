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بعثة الزمالك تغادر مطار هراري

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بعثة الزمالك تغادر مطار هراري بعثة الزمالك تغادر مطار هراري

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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مطار هراري في زيمبابوي استعدادًا للعودة إلى القاهرة بعد مواجهة فريق كابس بطل زيمبابوي أمس الأحد، والتي إنتهت بهزيمة الفارس الأبيض بنتيجة 3-1، فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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‎ومن المقرر أن تصل البعثة إلى القاهرة في الثانية فجر غدا الثلاثاء، ويحتل الفارس الأبيض المركز الأخير برصيد 5 نقاط، في حين رفع كابس رصيده إلى 6 نقاط يحتل المركز الثالث، بينما يتصدر اتحاد العاصمة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، متساويًا مع أهلي طرابلس صاحب المركز الثاني.

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