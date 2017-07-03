أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

إقبال جماهيري كبير على تذاكر «الأهلي والقطن» ..والبدري يقرر البقاء في الإسكندرية

Google+ Print
إقبال جماهيري كبير على تذاكر «الأهلي والقطن» ..والبدري يقرر البقاء في الإسكندرية إقبال جماهيري كبير على تذاكر «الأهلي والقطن» ..والبدري يقرر البقاء في الإسكندرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد وليد مهدي، مدير إدارة المباريات بالنادي الأهلي، أن تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ونظيره فريق القطن الكاميروني، وعددها 8500 تذكرة، أوشكت على النفاد.

وأضاف أن التذاكر تم طرحها عبر آلية حضور الجماهير، من خلال الحجز الإلكتروني، بعد نجاح هذه التجربة، مشيرًا إلى أن التذاكر المخصصة لأعضاء النادي في فروعه المختلفة، وعددها 1500، أوشكت أيضـًا على النفاد، في ظل حرص الجماهير والأعضاء على مؤازرة الفريق في مباراته الهامة بختام دور الـ16 من البطولة الأفريقية.

يشار إلى أن حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، قرر استمرار الفريق في الإسكندرية، عقب مواجهة المصري، وذلك استعدادًا لمباراة القطن الكاميروني، المقرر لها السبت المقبل، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

شاهد أيضا

ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الإسكندرية، مساء اليوم، عقب المران المسائي، استعدادًا للقاء المصري، المقرر له مساء غدٍ، ضمن الجولة الـ33 بمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد عاد إلى القاهرة، فجر اليوم الاثنين، عقب لقاء زاناكو الزامبي الذي أقيم يوم السبت الماضي بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)