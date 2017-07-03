إقبال جماهيري كبير على تذاكر «الأهلي والقطن» ..والبدري يقرر البقاء في الإسكندرية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد وليد مهدي، مدير إدارة المباريات بالنادي الأهلي، أن تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ونظيره فريق القطن الكاميروني، وعددها 8500 تذكرة، أوشكت على النفاد.

وأضاف أن التذاكر تم طرحها عبر آلية حضور الجماهير، من خلال الحجز الإلكتروني، بعد نجاح هذه التجربة، مشيرًا إلى أن التذاكر المخصصة لأعضاء النادي في فروعه المختلفة، وعددها 1500، أوشكت أيضـًا على النفاد، في ظل حرص الجماهير والأعضاء على مؤازرة الفريق في مباراته الهامة بختام دور الـ16 من البطولة الأفريقية.

يشار إلى أن حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، قرر استمرار الفريق في الإسكندرية، عقب مواجهة المصري، وذلك استعدادًا لمباراة القطن الكاميروني، المقرر لها السبت المقبل، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

شاهد أيضا

ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الإسكندرية، مساء اليوم، عقب المران المسائي، استعدادًا للقاء المصري، المقرر له مساء غدٍ، ضمن الجولة الـ33 بمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد عاد إلى القاهرة، فجر اليوم الاثنين، عقب لقاء زاناكو الزامبي الذي أقيم يوم السبت الماضي بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.