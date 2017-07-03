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«أبوالمجد» يجتمع مع الأجهزة الفنية بقطاع الناشئين في الأهلي

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«أبوالمجد» يجتمع مع الأجهزة الفنية بقطاع الناشئين في الأهلي «أبوالمجد» يجتمع مع الأجهزة الفنية بقطاع الناشئين في الأهلي

التحرير

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عقد الدكتور عمرو أبوالمجد، مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، اجتماعات دورية مع الأجهزة الفنية للقطاع، لوضع سياسات العمل الخاصة بالموسم الجديد.

الاجتماعات التي يقوم بها مدير قطاع الناشئين بدأت مع الجهاز الفني لفريق الشباب، بقيادة كابتن مدحت طه إسماعيل، وجهازه المعاون، ثم باقي أجهزة الفِـرق، والأجهزة الإدارية، والأجهزة الطبية.

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وتهدف هذه الاجتماعات إلى تنظيم دولاب العمل في القطاع، قبل انطلاق الموسم، بعدما وضع الدكتور عمرو أبوالمجد عدة أهداف لتحقيقها في نهاية الموسم، أبرزها دعم القطاع للفريق الأول بلاعبين متميزين، وتسويق العناصر المتميزة في القطاع أوروبيـًا وعربيـًا ومحليـًا، بخلاف الفوز بالبطولات.

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التحرير

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