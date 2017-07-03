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«السولية»: جاهزون للفوز على القطن ..والجماهير سيكون لها دور في الصعود

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«السولية»: جاهزون للفوز على القطن ..والجماهير سيكون لها دور في الصعود «السولية»: جاهزون للفوز على القطن ..والجماهير سيكون لها دور في الصعود

التحرير

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قال عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن نتيجة مباراة زاناكو والتي انتهت بالتعادل السلبي لم تكن عادلة بالنسبة لفريقه، الذي قدم عرضـًا قويًّا للغاية، وكان الأفضل من كل النواحي خلال اللقاء.

وأوضح السولية، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الأهلي كان يستحق المكسب، وهذا ما كان واضحا من خلال السيطرة على مجريات اللعب، وإهدار العديد من الفرص المحققة.

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وقال السولية إن دور المجموعات هذا الموسم أكثر صعوبة من الموسم الماضي في دوري الأبطال، بسبب كثرة الفرق المتنافسة على الصعود، مشددًا على أهمية لقاء القطن الكاميروني الذي سيتعامل معه الجميع بجدية.

وأشار السولية إلى أن جماهير الأهلي سيكون لها دور كبير في صعود الفريق إلى دور المجموعات، من خلال مؤازرتهم اللاعبين في هذه المباراة، لافتا إلى جاهزية جميع اللاعبين لتحقيق الفوز، وخطف بطاقة الصعود لدور الثمانية.

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التحرير

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