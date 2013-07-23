اصنعي مرطباً لبشرتك في رمضان

حتى تحصلي على مرطِّب لمقاومة جفاف بشرتك في شهر رمضان، قومي بإحضار زجاجة صغيرة ذات رشاش، واملئيها بالماء المقطَّر، ثمّ أضيفي إليها القليل من ماء البابونج وزيت الورد.

ويمكنكِ استخدام هذا المستحضر الطبيعيّ كلَّما شعرتِ بجفاف بشرتك في رمضان. وكلّ ما عليكِ فعله هو رجّ الزُّجاجة جيّداً، ثمّ رشّ القليل منها على الوجه. يمكنكِ تكرار هذا الأمر كلَّما شعرتِ بحاجة إلى ترطيب بشرتك.