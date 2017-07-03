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أحمد أيوب: نتعامل مع مباراة «القطن» بمنتهى الجدية.. ودعم الجماهير «مهم للغاية»

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أحمد أيوب: نتعامل مع مباراة «القطن» بمنتهى الجدية.. ودعم الجماهير «مهم للغاية» أحمد أيوب: نتعامل مع مباراة «القطن» بمنتهى الجدية.. ودعم الجماهير «مهم للغاية»

التحرير

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أبدى أحمد أيوب، المدرب العام للأهلي، رضاه التام، مع الجهاز الفني بالكامل بقيادة حسام البدري، على ما قدمه اللاعبون من أداء، في مباراة زاناكو الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن اللاعبين والجهاز الفني قدموا ما عليهم من مجهود وفِكْـر فني، ولكنَّ التوفيق لم يحالفهم لتحقيق الفوز في زامبيـا، بدليل كمية الفرص التي لاحت للفريق.

وأشار المدرب العام إلى أن الأهلي خاض مباراة هجومية، ولكن بتركيز دفاعي، للحفاظ على تلك الفرصة التي يلعب الأهلي من أجلها، وهي الصعود لدور الثمانية عبر بوابة القطن، خصوصًا أن الاندفاع الهجومي أمام زاناكو كان من الممكن أن يكلف الأهلي كثيرًا.

وشدد «أيوب» على أن القطن الكاميروني منافس لا يجب أن يستهان به، لا سيما أنه سوف يلعب على الفوز فقط، ووارد أن يخوض مباراته أمام الأهلي باندفاع هجومي، موضحا أن التعامل مع المباراة بمنتهى الجدية وحسمها من البداية سيكون سلاح الفريق.

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وأكّد مدرب الأهلي أن وجود الجماهير سيكون عنصرًا إيجابيا ومميزًا في جانب الأهلي، خلال مواجهته القطن الكاميروني، وأن دعمهم مهم للغاية في تحقيق الفوز وحسم اللقاء.

من جانبه أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أهمية مباراة القطن الكاميروني، المحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل، على ملعب برج العرب في الجولة الأخيرة لدور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح عبد الحفيظ أن أهمية المباراة تأتي كونها مباراة الصعود لدور الثمانية بالبطولة، وأن الجهاز الفني سوف يستعد لها بمنتهى القوة، مشددًا على أن الجهاز الفني واللاعبين يتعاملون مع المباراة بمنتهى الجدية، وأن هناك حالة تركيز من جانب اللاعبين، وإصرارًا على تقديم عرض قوي من أجل حسم المباراة مبكرًا، والتأهل لدور الثمانية.

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التحرير

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