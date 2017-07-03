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الأهلي: ننتظر رد «الداخلية» على خطاب زيادة عدد الجماهير في لقاء القطن

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الأهلي: ننتظر رد «الداخلية» على خطاب زيادة عدد الجماهير في لقاء القطن الأهلي: ننتظر رد «الداخلية» على خطاب زيادة عدد الجماهير في لقاء القطن

التحرير

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قال اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي ينتظر ردّ وزارة الداخلية على طلب زيادة عدد الجماهير في مباراة فريق الكرة المقبلة أمام القطن الكاميروني، والمقرر لها السبت المقبل، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف «شمس» أن الأهلي كان قد أرسل طلبا إلى وزارة الداخلية، من أجل زيادة عدد الجماهير في مباراة القطن، التي يسعى الفريق للفوز بها من أجل حسم تأهله إلى دور الثمانية بالبطولة الإفريقية.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم الإثنين، في تمام السادسة مساءً، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للجولة المقبلة من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها غدًا الثلاثاء، أمام المصري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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وقرر حسام البدري، المدير الفني للفريق، منح اللاعبين الذين شاركوا في مباراة زاناكو الأخيرة راحة سلبية من التدريبات اليوم، فيما يتدرب اللاعبون الذين لم يشاركوا في المباراة، والمجموعة التي لم تسافر مع الفريق.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث بالمجموعة برصيد 8 نقاط، جمعها من الفوز على القطن في الكاميرون، والوداد في ، والتعادل مع زاناكو في مصر وزامبيا.

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التحرير

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