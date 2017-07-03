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محافظ الإسكندرية يجتمع بوفد بريطاني لتطوير منظومة النظافة

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مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية يجتمع بوفد بريطاني لتطوير منظومة النظافة

03:04 م الإثنين 03 يوليه 2017

محافظ الإسكندرية يجتمع بوفد بريطاني لتطوير منظومة النظافة

الإسكندرية - محمد عامر:

اجتمع الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، بمسئولي إحدى الشركات البريطانية المتخصصة في مجال جمع وتدوير المخلفات، لدراسة كيفية الاستفادة من خبرات الشركة في تطوير منظومة النظافة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، للوفد عن سعيه لإيجاد سبل للتعاون معهم للاستفادة من خبراتهم، التي نفذوها في مدن أخرى حول العالم، في مجال التخلص الآمن من المخلفات واستغلالها، مشيرًا إلى أنه يعمل بأقصى جهد لتحسين مستوى منظومة النظافة بالمدينة، لعودتها كسابق عهدها عروسا للبحر المتوسط وعاصمة للجمال.

كما استعرض المحافظ، عمل شركة النظافة الحالية داخل المحافظة، عن طريق الجمع من الكونتنرات في الشوارع ثم نقل المخلفات إلى المحطات الوسيطة، ثم إلى المدفن بمدينة الحمام للتخلص الآمن منها، بالإضافة إلى عرض الدراسات التي نفذتها الشركة البريطانية بعدة مدن حول العالم مماثلة للإسكندرية للنظر في إمكانية طبيقها على أرض الواقع.

على الصعيد ذاته، ناقش الطرفان إمكانية تطبيق منظومة النظافة التي تديرها الشركة البريطانية على حي واحد، بشكل مبدئي للتأكد من نجاح التجربة على أرض الواقع، لتعميمها على باقي أحياء المحافظة في حالة نجاحها، عقب تحديد حجم القمامة وأعداد السكان والتمويل المطلوب وحجم المعدات المستخدمة.

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