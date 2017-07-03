بالصور- سائقون يغلقون أبواب مجمع مواقف دسوق.. والشرطة تتصدى لهم

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أغلق سائقو خط "دسوق - إسكندرية"، اليوم الإثنين، الباب الرئيسي لمجمع مواقف دسوق بكفر الشيخ، اعتراضًا على استعانة مجلس المدينة، ومحافظة كفر الشيخ، بسيارات أخرى تابعة لوزارة النقل، عقب دخولهم فى إضراب عن العمل.

كان سائقو خط "دسوق - إسكندرية"، قد دخلوا فى إضراب مفتوح عن العمل، لرفضهم العمل بالتعريفة الجديدة، التى اعتمدها اللواء سيد نصر، محافظ كفر الشيخ وقيمتها 11 جنيهًا و25 قرشًا، ثم جرى تعديلها إلى 12 جنيهًا، مطالبين بتحريكها إلى أزيد من ذلك بما يتوافق مع مسافة الطريق.

وقرر مجلس مدينة دسوق، بالتنسيق مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات، بديوان عام محافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس محمد عبد الله، توفير 25 سيارة من مختلف خطوط النقل، لتقل ركاب الإسكندرية.

وحاول عدد من سائقي موقف إسكندرية، التعرض لسائقي سيارات وزارة النقل، فانتقل اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ ورئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء عزت صادق مساعد مير أمن كفر الشيخ لفرقة دسوق، والعميد محمد عمار رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، لبحث تلك المشكلة مع السائقين.

وشهد الموقف مناقشات حادة من جانب السائقين، مع رجال الشرطة، بسبب مطالبة السائقين بتحميل الركاب على الأجرة المقررة مؤخرًا بعدما جرى تعديلها، وكذلك محاولة رجال مباحث دسوق القبض على أحد السائقين، ونجحت جهود رجال الأمن بفتح الطريق أمام الباب الرئيسي لمجمع المواقف.

كما رفض سائقو خط "دسوق - إسكندرية" الانصياع لتوجيهات الشرطة، وعادوا لتحميل الركاب بالتعريفة التي حددوها، فيما قرر سائقو خط "دسوق - القاهرة"، تحميل الركاب بأزيد من التعريفة المقررة، مثل سائقو خط "دسوق - إسكندرية".