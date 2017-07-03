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طابع بريد وعملة تذكارية في احتفال القاهرة بـ١٥٠ عامًا على إنشائها

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مصراوي Masrawy

طابع بريد وعملة تذكارية في احتفال القاهرة بـ١٥٠ عامًا على إنشائها

02:56 م الإثنين 03 يوليو 2017

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كتبت- ندى الخولي:

أعلن عاطف عبد الحميد، حافظ القاهرة، عن إصدار طابع بريد وعملة تذكارية تخليدًا لذكرى الاحتفال بمرور ١٥٠ عامًا على تأسيس محافظة القاهرة.

كما أعلن المحافظ أنه تم إصدار عدد من المطبوعات والهدايا التذكارية سيتم توزيعها علي طلبة المدارس والجامعات لتنمية وعيهم بتراث العاصمة.

ونوه المحافظ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بديوان عام المحافظة، أن الاحتفالات ستشمل افتتاح موقف السلام المقام على مساحة 12.5 فدان بحي السلام والذي تقيمه محافظة القاهرة لتجميع سيارات وأتوبيسات النقل البري والنقل العام وسيارات الأقاليم والسرفيس الداخلي بموقع واحد لخدمة الركاب القاهرة ومحافظات الوجه البحري بتكلفة تقارب 70 مليون جنيه.

كما سيتم افتتاح عدة مدارس جديدة تم إنشاؤها لتخفيف الكثافة في الفصول وإتاحة الفرصة لتطوير العملية التعليمية، وافتتاح نفق الملك الصالح.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم وضع حجر أساس تطوير ميدان وكوبري السيدة عائشة وحجر أساس إنشاء سوق التونسي الجديد، مشيرًا إلى أن إنشاؤه سيستغرق  24 شهرًا على مراحل متوازية بتكلفة حوالي 180 مليون جنيه.

كما سيتم افتتاح شارع أهل الذي تم إقامته على مساحة ألف متر بحي النزهة، بالتعاون مع الرقابة الإدارية لعمل مناطق مخصصة للشباب ليس لممارسة النشاط التجاري فقط؛ ولكن ليقام بها معارض فنية ومهرجانات ثقافية وعروض فنية.

وأكد المحافظ أنه سيتم تخصيص جزء من ممشى النيل الذي تم الانتهاء منه لتطبيق تجربة شارع أهل مصر فيه.

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