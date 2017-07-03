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وزير الكهرباء: الحكومة لجأت لرفع أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع تكلفة انتاج

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مصراوي Masrawy

وزير الكهرباء: لجأت لرفع الكهرباء بسبب ارتفاع تكلفة انتاج

02:47 م الإثنين 03 يوليو 2017

وزير الكهرباء: الحكومة لجأت لرفع أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع تكلفة انتاج

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن اتجاه الحكومة لرفع أسعار الكهرباء جاء بسبب ارتفاع تكلفة انتاج الكهرباء، موضحا أن دعم الدولة للكهرباء سيبلغ ٥٢.٧ مليار جنيه بدلا من ٨٢ مليار حنيه.

وأضاف خلال كلمته باجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة طلب إحاطة بشأن رفع أسعار الكهرباء، أن الاستهلاك المنزلي سيحظى بجزء كبير من الدعم، يصل إلى ٤٧.٣ مليار جنيه.

وتابع: "أي زيادة في أسعار الكهرباء، تقوم الحكومة بدفع مقابل أكبر منها بكثير في بند الدعم".

وأوضح، أن قيمة الدعم الموجهة إلى الثلاث شرائح الأولى بالاستخدام المنزلي تبلغ قيمته ١٧.٧ مليار جنيه، والتي يصل استهلاكها من ٠ إلى ٢٠٠ ك.

وأضاف أن الدعم الموجهة لشريحة الاستهلاك من ٣٥٠ إلى ٦٥٠ ك يبلغ ٧.٧ مليار جنيه، وشريحة الاستهلاك الذى يتعدى ٦٥٠ حتى الف ك يصل الى ١.٨ مليار حنيه، وشريحة اعلى من آلاف ك يصل الى ١.٥ مليار جنيه.

وأشار إلى أن "دعم ماكينات الري يصل إلى ٣.٣ مليار حنيه، وهو يمثل الجهد المنخفض لخدمة الفلاح".

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