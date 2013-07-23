عصائر خاصّة لبشرة متوهجة في رمضان

خلال شهر رمضان، قد تعاني البشرة الجفاف والتعب، ليس بسبب الصيام نفسه، بل نتيجة السهر والنظام الغذائيّ غير المتوازن وعدم تعويض نقص الماء، ما ينعكس على الوجه شحوباً وإرهاقاً ظاهرين؛ فننصحك سيّدتي باستخدام العصائر يوميّاً حتى تحصلي على نتائج مرضية، وتكون بشرتك أكثر نقاءً ونضارةً. فهذه العصائر تساعدك في حماية وجهك من أشعة الشمس والمحافظة على بشرة نضرة وجميلة.

1- قومي بعصر البطاطس ووضع مائها على وجهك فتعطيك نضارة ورونقاً.

2- ضعي عصير الطماطم على وجهك فتعطيه حيوية وإشراقاً. تساعد هذه الوصفة أيضاً في سحب الدهون الزائدة من الوجه.

3- قومي بوضع عصير الخيار مع عصير الليمون لتحصلي على بشرة فاتحة اللون. كما تساعد هذه الطريقة في التخلص من الدهون الزائدة في الوجه.

4- اخلطي زيت الزيتون وزيت اللوز واستخدميهما لتدليك وجهك، إضافةً الى القليل من الكركم، للحصول على نتيجة أفضل وبشرة ناعمة ونضرة.

5- امزجي عصير الخيار مع العسل من أجل ترطيب البشرة الجافة وجعلها أكثر لمعاناً