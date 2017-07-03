"تعليم القاهرة" تعلن تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي بالمدارس الفنية والمتقدمة

مصراوي Masrawy

كتبت-ياسمين محمد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الفني ( صناعي – تجاري ) للعام 2017/2018.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المديرية، فإن الحد الأدني للمدارس الفنية التجارية والفندقية نظام الخمس سنوات 210 درجة، والحد الأدنى للمدارس التجاري المتقدم والفندقي المتقدم خاص 150 درجة مع مراعاة الكثافة.

أما بالنسبة لباقي المدارس فهي بالجدول التالي: