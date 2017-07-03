قيادي بـ«دعم مصر»: عقوبة طنطاوي مناسبة وأرفض إسقاط عضويته

التحرير

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أكد النائب جمال عبدالعال ، عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، بمجلس النواب، أن تقرير لجنة القيم الذي أوصى بحرمان النائب أحمد طنطاوي من حضور جلسات دور انعقاد كامل بسبب ما بدر منه خلال مناقشات اتفاقية "تيران وصنافير" وتحطيمه ميكروفون قاعة الاجتماعات ومخالفته للوائح والتقاليد البرلمانية، هي عقوبة مناسبة ، وضد اسقاط العضوية.

وأضاف عبدالعال لـ"التحرير"، أن اسقاط عضوية النائب هي بمثابة اعدام سياسي له، ولم يرتكب النائب جُرم كبير ليكون مصيره ذلك، ولكن إذا تكرر ما فعله تسقط عضويته، مشيرا إلي أنه أول مرة يعرض علي لجنة القيم ولم تكن له سوابق من قبل.

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ولفت إلي أن النائب "طنطاوي" كان مسار شغب داخل المجلس، وقام بإحداث بلبلة وتشوية علي أعضاء البرلمان وتعطيل أعمال الجلسات أثناء مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" وكسر الميكرفون وخرج عن العادات والتقاليد البرلمانية فهو يستحق عقوبة لجنة القيم، وليس اسقاط العضوية وهذا رأي أغلبية نواب الائتلاف.