مصدر بالكهرباء: من يستهلك 1000 كيلو وات شهريًا ستكون فاتورته 970 جنيهاً

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

اتخذت وزارة الكهرباء قرارات هامة تتعلق بالتعامل مع المشتركين أصحاب الاستهلاكات التي تصل أو تتعدى الـ 1000 كيلو وات ساعة شهريًا من الكهرباء، حيث سيتم محسابتهم بطريقة مختلفة عن باقي الاستهلاكات فيما يخص الشرائح التي هي دون الـ 1000 كيلووات ساعة شهريًا، وذلك خلال تطبيق الزيادة الجديدة للأسعار والمقرر تطبيقها بداية من استهلاك شهر يوليو الجاري، وتحصيلها على فاتورة شهر اغسطس المقبل.

وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، إن من يستهلك 1000 كيلووات ساعة شهريًا أو أكثر، سيكون نظام المحاسبة لاستهلاكه بسعر التكلفة بداية " صفر" كيلو وات ساعة، ولن يحصل على الدعم المقرر للشرائح حتى استهلاك 650 كيلووات ساعة شهريًا، حيث أنه متوقع أن يتم زيادة الأسعار على الشرائح من الأولى حتى الخامسة والتي تستهلك من صفر حتى 650 كيلووات ساعة بزيادات تتراوح ما بين 20 إلى 50%، ونشرت التحرير تقرير يوضح الزيادات المتوقعة في الأسعار ويبين محاسبة من يستهلك أكثر من 650 كيلو وات ساعة شهريًا بسعر تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة، و التي تقدر بـ 97 قرشًا.

للمزيد اضغط هنا

من صفر لـ 1000 كيلووات بسعر واحد

شاهد أيضا

وأوضح المصدر لـ"التحرير"، اليوم الاثنين، أن هناك تدرج للمشتركين للتحرك من شريحة إلى أخرى وكل شريحة لها دعم محدد، بينما في حالة وصول المشترك لـ 1000 كيلووات ساعة شهريًا، فهذا يغير نظام المحاسبة له ليحاسب من صفر حتى 1000 بـ 97 قرشًا، وعلى سبيل المثال ، مشترك يستهلك 1000 كيلووات ساعة شهريًا، فستكون فاتورته بـ 970 جنيه، بعد أن كانت في السابق وحتى فاتورة يوليو الجاري بـ 623 جنيه.

150 ألف مشترك

وأشار المصدر إلى أن عدد المشتركين والذين يصنفوا تحت طائفة"الأكثر استهلاكاً"، يقدر عددهم بقرابة الـ 150 ألف مشترك، وفقًا لأخر احصائية صادرة من الوزارة.

وأفاد المصدر بأن، الأجهزة الكهربائية المستخدمة بمنزل أو فيلا تستهلك 1000 كيلووات ساعة أو أكثر شهريًا، هي”ميكرو ويف و3 مراوح و12 لمبة و3 تكييفات ولاب توب و3 تلفزيونات و2 سخان كهربائى و2 LCD، وراديو وغسالة ومكواه و2 ثلاجة".