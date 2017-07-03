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مرشد: «دعم مصر» يعلن عدد من القرارات لتخفيف آثار تحريك الوقود على المواطن

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مرشد: «دعم مصر» يعلن عدد من القرارات لتخفيف آثار تحريك الوقود على المواطن مرشد: «دعم مصر» يعلن عدد من القرارات لتخفيف آثار تحريك الوقود على المواطن

التحرير

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عقد ائتلاف دعم في مجلس النواب، اجتماعا للمكتب السياسي، قبل انعقاد الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، الإثنين، لمناقشة الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثالث ومقترحات لمساندة الطبقات المتأثرة بالزيادات الأخيرة في الأسعار.

وأكد النائب مجدي مرشد، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء الاجتماع، أن رئيس الائتلاف النائب محمد السويدي، سيعلن خلال الجلسة العامة عدد من القرارات والإجراءات التي يتبناها الائتلاف لمساندة المواطنين المتأثرين بزيادة الأسعار.

ورفض مرشد الإفصاح عن طبيعة هذه القرارات، وقال إنه سيعلن عنها رئيس الائتلاف في حينه بالجلسة العامة.

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ونفى مرشد مناقشة توصية لجنة القيم التي أجرت تحقيق مع النائب أحمد طنطاوي أمس بخصوص الشكوى المقدمة ضده من رئيس الجمعية المصرية الجغرافية خلال مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاتفاقية ترسيم الحدود «تيران وصنافير».

وشدد على أن الائتلاف ليس له شأنا بالتحقيق مع طنطاوي ونفى صدور أية بيانات رسمية عن الائتلاف تتحدث في هذا الشأن. 

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التحرير

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