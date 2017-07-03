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فيديو| زوجة «شهيد كرداسة»: تمنيت إعدام سامية شنن بس حكم ربنا مستنيها

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فيديو| زوجة «شهيد كرداسة»: تمنيت إعدام سامية شنن بس حكم ربنا مستنيها فيديو| زوجة «شهيد كرداسة»: تمنيت إعدام سامية شنن بس حكم ربنا مستنيها

التحرير

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علقت نجلاء سامى، زوجة الشهيد عامر عبد المقصود، أحد ضحايا مذبحة مركز شرطة كرداسة، على إصدار محكمة جنايات القاهرة حكمها على المتهمين بإعدام 20 متهما، والسجن المؤبد لـ80 آخرين والسجن 15 عاما لـ35، وبراءة 20 متهما: "الحكم برد ناري".

وقالت سامي، خلال لقائها، اليوم الإثنين، مع برنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف": "كان نفسي محدش من المتهمين المشاركين فى المذبحة يحصل على البراءة، لكنني أثق في العدالة المصرية".

وتابعت: "أهم حاجة أني عرفت أن سامية شنن حصلت على حكم، وأنا راضية بحكم المؤبد وبقول لسامية شنن حتى لو مخدتيش إعدام يكفي إنك هتعيشي في السجن مذلولة، حكم ربنا في الآخرة هو اللي هينصفني ويرجع حق زوجي الشهيد".

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يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت، أمس الأحد، بإعدام 20 متهما بعد إدانتهم بارتكاب أعمال عنف في كرداسة بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة عام 2013، وحكمت المحكمة كذلك بالسجن لفترات تتراوح بين 25 عاما و15 عاما على 114 آخرين، وكانت أحداث العنف فيما يعرف "بأحداث كرداسة" قد أدت إلى مقتل 11 من رجال الشرطة إثر مهاجمة قسم شرطة مدينة كرداسة.

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التحرير

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