«دفاع البرلمان» تجتمع بنائب وزير الصحة لوضع حوافز ايجابية لضبط الزيادة السكانية

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أعلن اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن اللجنة ستعقد غدًا اجتماعاً بحضور الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة بشأن الزيادة السكانية، وكيفية وضع حوافز إيجابية لضبط الزيادة السكانية، واستكمال ما سبق مناقشته في هذا الأمر من قبل.

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وكشف النائب في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، تأجيل لقاء اللجنة مع سامح شكري وزير الخارجية، الذي كان مقرراً له بعد غداً الأربعاء، إلى الأسبوع المقبل، بسبب ارتباط الوزير باجتماع وزراء خارجية الدول الأربع بشأن الموقف مع قطر.