كيف ستطّل أحلام في "أنا والعسل" الليلة؟

محبوبة الجماهير ستطّل الليلة في برنامج نيشان "أنا والعسل"؛ والجميع ينتظر هذه اللحظة لمشاهدة أحلام وتفاصيل جمالها، من رأسها حتّى أخمص قدميها؛ البعض ينتظهرها ليقلّد جمالها والبعض الآخر ينتظهرها ليبدأ الانتقادات والمغالطات في أسلوبها. فكيف ستطّل إذاً؟

فأحلام التي عوّدتنا على أجمل الإطلالات وأجرئها، من مكياج وتسريحات وأزياء، ستجعل برنامج "أنا والعسل" محطة لتطلّ على معجبيها، ولتمتّعهم بحصة كبيرة بخطوطها التجميليّة كالتالي:

أزياء: بعد أن عوّدتنا أحلام على التصاميم الراقية والفخمة التي كانت تختارها من دار يعقوب، فاجأنا المصمّم اليوم بانتهاء عقده مع أحلام بطيب نيّة، مع رغبة أحلام في التعامل معه دائماً. ويبقى هذا الامر مطويّاً، فيما يُحاول موقع "سيدتي نت" الكشف عنه قريباً.

وهذا يعني أنّ أحلام قد تتوجّه إلى إحدى أبرز الماركات العالميّة، مثل Tom Ford أو غيرها من الماركات التي تظهر أحلام بشكل مستور. إلا أنّ الشكّ كبير في تطلّ النجمة واضعة وشاحاً على شعرها، احتراماً للشهر الفضيل.

أما بالنسبة إلى شعرها، فقد اتصل "سيدتي نت" بالمزيّن جو رعد، فكشف عن أنّه لن يكون المسؤول عن تسريحاتها، ما يؤكّد أن تطلّ بتوقيع طوني صوايا، بتسريحة لافتة وعصريّة، مستوحاة من الريترو الذي يليق بالنجمة، والذي عوّدتنا على ابتكار الأجمل لها وطوني سيؤكد لـ "سيدني نت" نوع التسريحة قبل أن تطّل أحلام على الشاشة فانتظرونا.

بالنسبة إلى مكياجها: سيقّدم أحمد الأسير أجمل خطوطه لأحلام؛ وهو كما يقول يفهم طبيعة جمالها وما تحبّ؛ "فالسموكي سيّد المكياج، إنّما يرتبط بلون وطبيعة الثياب، كذلك لن يكون قوياً بشكل مبالغ فيه."

أنت كيف تتوقعين مكياج وإطلالة أحلام؟