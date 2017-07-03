الإحصاء: 11.2% انخفاض انتاج بعض الأنشطة الصناعية خلال إبريل

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض الرقم القياسى للصناعات التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) ليبلغ نحو 114.61 خلال شهر أبريل الماضى (أولى)، مقابل 129.01 خلال شهر مارس 2017 (نهائى)، بنسبة انخفاض قدرها 11.2%.

وأوضح جهاز الإحصاء من خلال "البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أبريل 2017"، والتى اصدرها اليوم، الإثنين، أن السبب فى انخفاض الرقم القياسى خلال أبريل الماضى، يرجع الانخفاض فى إنتاج بعض الأنشطة الصناعية، أهمها صناعة الكيماويات والتبغ (بعد تكثيف الإنتاج الشهر السابق المرتبط بدخول شهر رمضان) وصناعة معدات النقل الأخرى.

وأشار جهاز الإحصاء إلى عدد من المؤشرات والأنشطة خلال نشرته حول "البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أبريل 2017"، والتى جاءت كالتالى:

أولا: الأنشطة الاقتصادية التى شهدت ارتفاعاً:

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- بلغ الرقم القيـاسى لصناعة الأثاث 205.83 خلال شهر أبريل 2017، بينما بلغ 137.66 فى شهر مارس 2017 ، بنسبة ارتفاع قدرها 49.5%، وذلك لزيادة الطلب ولتغطية احتياجات السوق من الأثاث

-بلغ الرقم القياسى لصناعات تحويلية أخرى (تشمل الأدوات المكتبية وصناعة العاديات) 301.26 خلال شهر أبريل 2017، بينما بلغ 168.02 فى شهر مارس 2017، بنسبة ارتفــاع قدرها 79.3%، وذلك بسبب تلبية احتياجات سوق التصدير من الأدوات المكتبية وزيادة ملحوظة فى النشاط السياحى أدى إلى زيادة إنتاج العاديات.

ثانيا: الأنشطة الاقتصادية التى شهدت انخفاضاً :

- بلغ الرقم القياسى لصناعة منتجات التبغ 45.79 خلال شهر أبريل 2017، بينما بلغ 79.79 فى شهر مارس 2017، بنسبة انخفاض قدرها 42.6%، وذلك لانخفاض إنتاج دخان المعسل خلال الشهر

-بلغ الرقم القياسى لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 128.72 خلال شهر إبـريل 2017، بينما بلغ 173.34 فى شهر مارس 2017، بنسبة انخفــاض قدرها 25.7%، بسبب توقف بعض المصانع للصيانة لمدة 15 يوماً ووجود أعطال فى وحدات الإنتاج بأحد مصانع الأسمدة وطول فترة الإجراءات الجمركية لفحص الخامات المستوردة.