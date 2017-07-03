صور| المصريون يهربون من حر الصيف إلى شواطئ بلطيم

التحرير

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كتب:- عمرو الشامي

شهد مصيف مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إقبالا كثيفا من الزوار، إذ توافد آلاف المواطنين من مختلف المحافظات، هربا من شدة حرارة الجو.

قال فادي شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إن عدد الزائرين تخطى 500 ألف زائر في اليوم الواحد، وتستمر حملات النظافة على الشواطئ منذ الصباح الباكر، بالتزامن مع رفع مستوى المرافق والخدمات.

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وأضاف شميس، لـ "التحرير"، إنه يتابع أعمال النظافة العامة، خاصة بشواطئ المدينة، وشدد على رفع جميع المخلفات، كما أصدر تعليمات لرجال الإنقاذ بجميع الشواطئ بالمتابعة الجيدة والحرص على الحفاظ على أرواح المصطافين وسلامتهم.







