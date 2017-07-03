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«سيات» تكشف عن موعد طرح أولى سياراتها الكهربائية

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«سيات» تكشف عن موعد طرح أولى سياراتها الكهربائية «سيات» تكشف عن موعد طرح أولى سياراتها الكهربائية

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تعكف شركة "سيات" الإسبانية، على تصنيع نسخة كهربائية جديدة من "ليون كوبرا" بحلول عام 2020، وذلك ضمن خطتها التطويرية لقطاع التسويق في الشركة.

وبحسب موقع "أوتو إيفليوشن" المتخصص في السيارات، فإن الشركة الإسبانية تسعى لإنتاج نسخ كهربائية متطورة من إصداراتها الحالية في الأسواق العالمية، وذلك بعد زيادة الطلب على السيارات الكهربائية على مستوى الأسواق العالمية.

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وتعد النسخة الكهربائية من "ليون كوبرا" هي أولى تجارب شركة "سيات" على مستوى الطراز المتطور من السيارات، والتي باتت تحظى بقيمة كبيرة على مستوى الشعبية.

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التحرير

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