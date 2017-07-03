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«إيلون ماسك»: لا مشكلة في إنتاج «تسلا 3» ونبدأ تسويقها حاليًا

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«إيلون ماسك»: لا مشكلة في إنتاج «تسلا 3» ونبدأ تسويقها حاليًا «إيلون ماسك»: لا مشكلة في إنتاج «تسلا 3» ونبدأ تسويقها حاليًا

التحرير

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نفى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سيارات "تسلا" الكهربائية، ما تردد بشأن وجود صعوبات في تصنيع "موديل 3" الجديد، تحول دون عرضه في الأسواق بشكل فعلي.

وبحسب "CNN" الأمريكية، فإن "ماسك" أكد إمكانية تسليم "تسلا 3" لكافة الراغبين في التعاقد على السيارة خلال يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن الشركة الأمريكية انتهت بشكل كامل من عملية تصنيع السيارة الكهربائية الجديدة.

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وأضاف أن يوم الجمعة المقبل سيشهد إتمام أول سيارة من "موديل 3” الخاص بـ"تسلا"، لتبدأ الأخيرة مرحلة التسويق والتوزيع في الأسواق العالمية.

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التحرير

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