«تقنية N».. هكذا تعد «هيونداي» سياراتها للسباقات

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يتنافس العديد من الشركات المصنعة للسيارات على مستوى العالم في تقديم كل ما هو جديد ومغاير في هذا المجال العريق، والذي يحظى باهتمام وشعبية واسعة على مستوى كل الأسواق العالمية، مهما تفاوتت مستوياتها الاقتصادية والمالية، وهو الأمر الذي يجعل تلك الشركات حريصة على عدم مرور فترة من الوقت إلا بتقديم نماذج متفردة من السيارات والتقنيات الحديثة.

«هيونداي»، وهي عملاقة صناعة السيارات الكورية، قررت خوض سباق التقنيات المطورة للأداء عن طريق طرح تقنية "N" المغايرة للنسق المعتاد من السيارات، والتي تحول إمكاناتها إلى نمط مقارب مع الإصدارات الرياضية المشاركة في السباقات بشكل رئيسي.

واختارت الشركة الكورية سيارتها المدمجة متوسطة الحجم "i30" لتكون أولى محطاتها الحيوية في طريق نشر التقنية الحديثة في الأداء، وذلك بعد أن استطاعت هذه السيارة عالية الأداء أن تُنهي بنجاح سباق "أداك زيورخ 24 ساعة"، والذي يحمل في طياته أقصى معايير الاختبارات العالمية لقدرات وكفاءة السيارة لفترة تستمر ليوم كامل.

وقال ألبيرت بيرمان، النائب التنفيذي للرئيس ورئيس قسم اختبار المركبات وتطوير الأداء العالي لدى هيونداي، إن سباق 24 ساعة في نوربورغرينغ مثّل نجاحا حقيقيا لهيونداي، مشيرًا إلى أن استكمال طراز i30 N السباق دون أي مشكلات تشير إلى نجاح التقنية.

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ولم تتوقف "هيونداي" عند هذا الحد، بل ظهرت سيارتها ذات الثلاثة أبواب "فيلوستر N" بشكل جديد ومغاير لما اعتاد عليه الجمهور على مستوى العالم، حيث أضافت لمسات رياضية واضحة على مستوى الشكل، تمثلت في مخرجي عادم كبيرين في الخلف مع نظام تعليق منخفض نسبيا، إضافة إلى مكابح كبيرة الحجم، وجنوط رياضية جديدة.

ومن المتوقع أن تحمل "فيلوستر N" التي تخضع في الوقت الحالي لاختبارات القيادة، تقنيات رياضية أخرى مثل نظام التعليق القابل للتحكم، ونظام توجيه ثنائي وربما وضعيات قيادة مختلفة مثل الرياضية أو الحلبة مع تصميم جديد خارجيا وداخليا.

وعلى مستوى الأداء من المتوقع أن تحمل "فيلوستر N" محرك 4 سلندر مزود بشاحن إضافي "تربو" بسعة 2000 CC، وهو ما قد يؤهل المحرك لضخ قوة تتراوح من 240-270 حصانا ستنتقل إلى العجلات الأمامية.