تفاصيل استشهاد مجند وإصابة متهمين في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

كشفت الأجهزة الأمنية بسوهاج، تحت إشراف اللواء مصطفى مقبل مدير الأمن، اليوم الاثنين، عن تفاصيل استشهاد مجند وإصابة اثنين من الخارجين عن القانون، في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة، أثناء استهداف طرفي خصومة ثأرية بناحية قرية أولاد سالم التابعة لمركز دار السلام.

وتبين أنه أثناء خروج حملة أمنية، بقيادة النقيب كريم عبدالرحمن علام، ضابط مباحث مركز دار السلام، وبرفقته قوة مكونة من 5 مجموعات قتالية، و6 مخبرين سريين، لتنفيذ الأحكام بناحية قرية العقارية دائرة المركز، إلا أنه ورد له بلاغ يتضمن وجود إطلاق أعيرة نارية بقرية الشيخ مطاوع التابعة لأولاد سالم قبلي دائرة المركز، بين عائلتي "الطواهي" و"الحلب".

وأثناء توجه القوات لمكان البلاغ، تبين قيام بعض أفراد عائلة الحلب، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه عائلة الطواهي إثر خلافات سابقة بينهم، وفور مشاهدتهم القوات قاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم من منزل أحمد رمضان القط وأولاده تجاه القوات، ما حدا بالقوة الأمنية مبادلتهم إطلاق النيران.

نتج عن ذلك مقتل المجند "حامد عبدالجيد فراج، 22 عامًا"، من قوة إدارة قوات الأمن، ويقيم قرية المخزن بمركز قوص محافظة قنا، إثر إصابته بثلاث طلقات بالبطن والرقبة والصدر، ونقل لمستشفى دار السلام المركزي إلا أنه وصل "جثة هامدة".

وضبطت القوات كلًا من "أحمد رمضان القط، 64 عامًا"، مزارع، وأبناؤه "محمد" 26 عامًا عامل، و"علي"، 20 عامًا، عامل، مصابًا بطلقات نارية في البطن، والحالة العامة سيئة، و"علاء" 30 عامًا، عامل مصابًا بطلقات نارية أسفل البطن والفخذ الأيسر، وجميعًا لمستشفى سوهاج الجامعي، حال محاولتهم الفرار بالزراعات المتاخمة.

كما ضبطت بندقيتان آليتان و22 طلقة من ذات العيار، بحيازة المتهمين الثالث والرابع، ينتمون لعائلة "الحلب".

ودفع قوات الأمن يتعزيزات، ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي بسوهاج، وإدارة قوات الأمن لتمشيط القرية وبسط السيطرة الأمنية عليها ومنع حدوث أية تداعيات تخل بالأمن العام.

وحُرر المحضر رقم 2763 إداري المركز لسنة 2017.