بوتين يستضيف الرئيس الصيني اليوم في الكرملين

موسكو- (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستضيف نظيره الصيني شي جين بينج على مأدبة عشاء غير رسمية في الكرملين اليوم في مستهل زيارة يجريها الضيف الصيني لروسيا تستمر ليومين.

وتواصل روسيا والصين العمل منذ سنوات تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، وسط تراجع العلاقات مع الولايات المتحدة، التي تعارض السياسات الجيوسياسية الروسية والصينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قبل الزيارة أن التجارة بين الجانبين نمت بنسبة 33% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى نحو 32 مليار دولار.

ونقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن المتحدث دميتري بيسكوف القول إن اليوم الثاني من الزيارة سيكون مخصصًا للمحادثات الرسمية مع بوتين وتوقيع الاتفاقيات الثنائية.

وأضاف المتحدث أن الرئيسين سيلتقيان بقادة الأعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

ويُقدَّر حجم الصفقات التي سيتم إبرامها خلال الزيارة بنحو عشرة مليارات دولار.