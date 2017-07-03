ترامب عن اتصاله بالملك سلمان: "أمور مهمة تحدث"

كتبت- رنا أسامة:

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتصاله بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قائلًا "أمور مهمة تحدث".

وكتب ترامب قبل قليل على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "اتصلت بملك السعودية أمس وتباحثنا حول السلام في الشرق الأوسط".

وكان ترامب قد أجرى مكالمات هاتفية منفصلة، أمس الأحد، مع العاهل السعودي الملك سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، لبحث التطورات

لمناقشة مخاوفه بشأن الخلاف الحالي بين قطر وجيرانها من الدول العربية والخليجية، حسبما أعلن البيت الأبيض.

وأفاد البيت الأبيض، الاثنين، بأن ترامب جدّد تأكيده على ضرورة وقف تمويل الإرهاب.

وأضاف: "أكد على أهمية وقف تمويل الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف. وشدد الرئيس أيضا على أن الوحدة في المنطقة مهمة لتحقيق أهداف قمة الرياض بهزيمة الإرهاب وتعزيز استقرار المنطقة".

وقال: "لكن الرئيس ترامب يعتقد أن الهدف الرئيسي لمبادرته هو وقف تمويل الإرهاب".